Нацбанк вернул официальный курс до уровня 41,0 грн/$

Украинская гривня укрепилась к доллару на 16 копеек, к евро – сразу на 35 копеек

Фото: Pexels

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 7 августа, курс гривни по отношению к доллару укрепился на 16 коп. и составляет 41,0381 за 1 доллар.

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По отношению к евро национальная валюта выросла на 35 коп. и составляет 44,7931 за 1 евро.