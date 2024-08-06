Нацбанк вернул официальный курс до уровня 41,0 грн/$
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 7 августа, курс гривни по отношению к доллару укрепился на 16 коп. и составляет 41,0381 за 1 доллар.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
По отношению к евро национальная валюта выросла на 35 коп. и составляет 44,7931 за 1 евро.
- Международные резервы Украины сократились четвертый месяц подряд
- Японские акции восстановились после падения: Nikkei показал рекордный рост
Читайте также