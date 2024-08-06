Международные резервы Украины сократились четвертый месяц подряд

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Международные резервы Украины в июле 2024 года уменьшились четвертый месяц подряд – на 1,8% до $37,23 млрд, говорится на сайте НБУ.

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Продолжительное сокращение связано с тем, что внешняя финансовая помощь не перекрывает объемы валюты, которые Национальный банк продает на внутреннем валютном рынке. Ситуация может измениться в августе в связи с получением Украиной большого гранта от США на $3,9 млрд.

В июле на валютные счета в Национальном банке поступило $2,2 млрд от Международного валютного фонда и еще $285,7 млн от размещения валютных облигаций, тогда как за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте пришлось выплатить $185,0 млн.

Чистая продажа валюты Нацбанком на внутреннем рынке в июле увеличилась до $3,3 млрд (на 10% больше по сравнению с июнем).

Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила резервы НБУ в июне на $342,9 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,8 месяца грядущего импорта.