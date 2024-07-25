НБУ обновил макропрогноз: инфляция будет выше, а темпы роста ВВП – лучше
Национальный банк обновил свои макроэкономические прогнозы. В частности, он улучшил прогноз по росту внутреннего валового продукта Украины на 2024 год с 3,0% до 3,7%. Об этом он сообщил на своем сайте.
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"Это обусловлено лучшими результатами первого квартала и ожидаемым расширением бюджетных стимулов, а также развитием распределенной генерации, в том числе при поддержке масштабных программ кредитования", — пояснил регулятор.
НБУ также надеется, что постепенная нормализация условий функционирования экономики, сохранение мягкой фискальной политики вместе с развитием экспортных путей и оживлением внешнего спроса будут способствовать ускорению темпов роста реального ВВП в последующие годы.
На 2025 год он прогнозирует рост на 4,1% (ранее – 5,3%), на 2026 год – 4,8% (ранее – 4,5%).
Макроэкономический прогноз НБУ: основные показатели
|2023
|2024
|2025
|2026
|Реальный ВВП, изменение в %
|5.3
|3.7
(3.0)
|4.1
(5.3)
|4.8
(4.5)
|Номинальный ВВП, млрд грн
|6538
|7590
(7590)
|8620
8705)
|9625
(9685)
|ИПЦ, изменение в %
|5.1
|8.5
(8.2)
|6.6
(6.0)
|5.0
(5.0)
|Базовый ИПЦ, изменение в %
|4.9
|7.1
(6.7)
|4.5
(3.6)
|3.1
(3.0)
|Сальдо текущего счета, млрд долл. США
|-9.7 (-9.2)
|-14.2
(-20.2)
|-19.0
(-18.2)
|-23.5
(-23.1)
|Международные резервы, млрд долл. США
|40.5
|41.2
(43.4)
|37.3
(44.3)
|32.0
(39.3)
|в скобках – предыдущий прогноз НБУ
Обновленный прогноз НБУ также предусматривает несколько более высокую инфляцию, чем ожидалось ранее, и значительно более быстрое сокращение международных резервов. К концу 2026 года они уменьшатся согласно прогнозу до $32 млрд, хотя ранее НБУ называл показатель $39,3 млрд.
НБУ считает, что такой уровень резервов все равно будет комфортным – это больше, чем до начала полномасштабной войны.
- Украина по итогам 2023 года поднялась на 57-е место в рейтинге крупнейших экономик мира.
- Минэкономики закладывает в свои прогнозы резкое ускорение роста ВВП с 2026 года.