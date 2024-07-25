НБУ обновил макропрогноз: инфляция будет выше, а темпы роста ВВП – лучше

Экономика Украины в 2024 году увеличится сильнее, чем ожидалось ранее

Фото: Минэнерго

Национальный банк обновил свои макроэкономические прогнозы. В частности, он улучшил прогноз по росту внутреннего валового продукта Украины на 2024 год с 3,0% до 3,7%. Об этом он сообщил на своем сайте.

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"Это обусловлено лучшими результатами первого квартала и ожидаемым расширением бюджетных стимулов, а также развитием распределенной генерации, в том числе при поддержке масштабных программ кредитования", — пояснил регулятор.

НБУ также надеется, что постепенная нормализация условий функционирования экономики, сохранение мягкой фискальной политики вместе с развитием экспортных путей и оживлением внешнего спроса будут способствовать ускорению темпов роста реального ВВП в последующие годы.

На 2025 год он прогнозирует рост на 4,1% (ранее – 5,3%), на 2026 год – 4,8% (ранее – 4,5%).

Макроэкономический прогноз НБУ: основные показатели 2023 2024 2025 2026 Реальный ВВП, изменение в % 5.3 3.7

(3.0) 4.1

(5.3) 4.8

(4.5) Номинальный ВВП, млрд грн 6538 7590

(7590) 8620

8705) 9625

(9685) ИПЦ, изменение в % 5.1 8.5

(8.2) 6.6

(6.0) 5.0

(5.0) Базовый ИПЦ, изменение в % 4.9 7.1

(6.7) 4.5

(3.6) 3.1

(3.0) Сальдо текущего счета, млрд долл. США -9.7 (-9.2) -14.2

(-20.2) -19.0

(-18.2) -23.5

(-23.1) Международные резервы, млрд долл. США 40.5 41.2

(43.4) 37.3

(44.3) 32.0

(39.3) в скобках – предыдущий прогноз НБУ

Обновленный прогноз НБУ также предусматривает несколько более высокую инфляцию, чем ожидалось ранее, и значительно более быстрое сокращение международных резервов. К концу 2026 года они уменьшатся согласно прогнозу до $32 млрд, хотя ранее НБУ называл показатель $39,3 млрд.

НБУ считает, что такой уровень резервов все равно будет комфортным – это больше, чем до начала полномасштабной войны.