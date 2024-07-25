НБУ обновил макропрогноз: инфляция будет выше, а темпы роста ВВП – лучше
Фото: Минэнерго

Национальный банк обновил свои макроэкономические прогнозы. В частности, он улучшил прогноз по росту внутреннего валового продукта Украины на 2024 год с 3,0% до 3,7%. Об этом он сообщил на своем сайте.

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"Это обусловлено лучшими результатами первого квартала и ожидаемым расширением бюджетных стимулов, а также развитием распределенной генерации, в том числе при поддержке масштабных программ кредитования", — пояснил регулятор.

НБУ также надеется, что постепенная нормализация условий функционирования экономики, сохранение мягкой фискальной политики вместе с развитием экспортных путей и оживлением внешнего спроса будут способствовать ускорению темпов роста реального ВВП в последующие годы.

На 2025 год он прогнозирует рост на 4,1% (ранее – 5,3%), на 2026 год – 4,8% (ранее – 4,5%).

Макроэкономический прогноз НБУ: основные показатели

2023202420252026
Реальный ВВП, изменение в %5.33.7
(3.0)		4.1
(5.3)		4.8
(4.5)
Номинальный ВВП, млрд грн65387590
(7590)		8620
8705)		9625
(9685)
ИПЦ, изменение в %5.18.5
(8.2)		6.6
(6.0)		5.0
(5.0)
Базовый ИПЦ, изменение в %4.97.1
(6.7)		4.5
(3.6)		3.1
(3.0)
Сальдо текущего счета, млрд долл. США-9.7 (-9.2)-14.2
(-20.2)		-19.0
(-18.2)		-23.5
(-23.1)
Международные резервы, млрд долл. США40.541.2
(43.4)		37.3
(44.3)		32.0
(39.3)
в скобках – предыдущий прогноз НБУ

Обновленный прогноз НБУ также предусматривает несколько более высокую инфляцию, чем ожидалось ранее, и значительно более быстрое сокращение международных резервов. К концу 2026 года они уменьшатся согласно прогнозу до $32 млрд, хотя ранее НБУ называл показатель $39,3 млрд.

НБУ считает, что такой уровень резервов все равно будет комфортным – это больше, чем до начала полномасштабной войны.

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