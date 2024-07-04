Всемирный банк опубликовал рейтинг стран мира по размеру ВВП за 2023 год

Фото: Минэнерго

Украина поднялась на 57-е место в рейтинге крупнейших экономик мира по версии Всемирного банка.

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В 2023 году валовой внутренний продукт Украины увеличился на 5,3%, а в долларах, по оценке Всемирного банка, размер вырос с $162 млрд до $178,8 млрд. Как следствие, в рейтинге Украина поднялась с 59-го места на 57-е, обойдя Кувейт (и еще одно место добавилось за счет того, что из рейтинга исключили Кубу). Соседи Украины – Венгрия с $212,4 млрд и Эфиопия с $163,7 млрд.

График ВВП Украины с 1991 года (Источник: Всемирный банк)

На первом месте с большим отрывом находятся США. В абсолютных долларах американская экономика на треть больше китайской – $27,4 трлн и $17,8 трлн соответственно.

Германия обогнала Японию и вышла на третье место – $4,5 трлн против $4,2 трлн.

Япония входила в тройку крупнейших экономик мира с середины прошлого столетия. В 1968 году она обошла Западную Германию по объему валового национального продукта – основного тогдашнего индикатора, став второй в мире после США. На этой позиции она находилась до 2010 года, прежде чем ее обошел Китай.

Закрывают первую десятку крупнейших экономик мира — Индия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада.

Самая маленькая экономика в мире – у Тувалу, ее ВВП оценивается всего в $62 млн.

Не попали в рейтинг Британские Виргинские Острова, Куба, Эритрея, Гибралтар, КНДР, Северные Марианские Острова, Южный Судан, Венесуэла и Йемен.