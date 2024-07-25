НБУ оновив макропрогноз: інфляція буде вищою, а темпи зростання ВВП – кращими
Фото: Міненерго

Національний банк оновив свої макроекономічні прогнози. Зокрема, він покращив прогноз щодо зростання внутрішнього валового продукту України на 2024 рік з 3,0% до 3,7%. Про це він повідомив на своєму сайті.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Це зумовлено кращими результатами першого кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування", – пояснив регулятор.

НБУ також сподівається, що поступова нормалізація умов функціонування економіки, збереження м’якої фіскальної політики разом із розбудовою експортних шляхів і пожвавленням зовнішнього попиту сприятимуть пришвидшенню темпів зростання реального ВВП у наступні роки.

На 2025 рік він прогнозує зростання на 4,1% (раніше – 5,3%), на 2026 рік – 4,8% (раніше – 4,5%).

Макроекономічний прогноз НБУ: основні показники

2023202420252026
Реальний ВВП, зміна у %5.33.7
(3.0)		4.1
(5.3)		4.8
(4.5)
Номінальний ВВП, млрд грн65387590
(7590)		8620
(8705)		9625
(9685)
ІСЦ, зміна у %5.18.5
(8.2)		6.6
(6.0)		5.0
(5.0)
Базовий ІСЦ, зміна у %4.97.1
(6.7)		4.5
(3.6)		3.1
(3.0)
Сальдо поточного рахунку, млрд дол. США-9.7
(-9.2)		-14.2
(-20.2)		-19.0
(-18.2)		-23.5
(-23.1)
Міжнародні резерви, млрд дол. США40.541.2
(43.4)		37.3
(44.3)		32.0
(39.3)
у дужках – попередній прогноз НБУ

Оновлений прогноз НБУ також передбачає трохи вищу інфляцію, ніж очікувалося раніше, і значно швидше скорочення міжнародних резервів. На кінець 2026 року вони зменшаться згідно з прогнозом до $32 млрд, хоча раніше НБУ називав показник $39,3 млрд. 

НБУ вважає, що такий рівень резервів все одно буде комфортним – це більше, ніж до початку повномасштабної війни.

прогнозНБУВВПінфляціяміжнародні резерви