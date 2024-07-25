НБУ оновив макропрогноз: інфляція буде вищою, а темпи зростання ВВП – кращими
Національний банк оновив свої макроекономічні прогнози. Зокрема, він покращив прогноз щодо зростання внутрішнього валового продукту України на 2024 рік з 3,0% до 3,7%. Про це він повідомив на своєму сайті.
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"Це зумовлено кращими результатами першого кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування", – пояснив регулятор.
НБУ також сподівається, що поступова нормалізація умов функціонування економіки, збереження м’якої фіскальної політики разом із розбудовою експортних шляхів і пожвавленням зовнішнього попиту сприятимуть пришвидшенню темпів зростання реального ВВП у наступні роки.
На 2025 рік він прогнозує зростання на 4,1% (раніше – 5,3%), на 2026 рік – 4,8% (раніше – 4,5%).
Макроекономічний прогноз НБУ: основні показники
|2023
|2024
|2025
|2026
|Реальний ВВП, зміна у %
|5.3
|3.7
(3.0)
|4.1
(5.3)
|4.8
(4.5)
|Номінальний ВВП, млрд грн
|6538
|7590
(7590)
|8620
(8705)
|9625
(9685)
|ІСЦ, зміна у %
|5.1
|8.5
(8.2)
|6.6
(6.0)
|5.0
(5.0)
|Базовий ІСЦ, зміна у %
|4.9
|7.1
(6.7)
|4.5
(3.6)
|3.1
(3.0)
|Сальдо поточного рахунку, млрд дол. США
|-9.7
(-9.2)
|-14.2
(-20.2)
|-19.0
(-18.2)
|-23.5
(-23.1)
|Міжнародні резерви, млрд дол. США
|40.5
|41.2
(43.4)
|37.3
(44.3)
|32.0
(39.3)
|у дужках – попередній прогноз НБУ
Оновлений прогноз НБУ також передбачає трохи вищу інфляцію, ніж очікувалося раніше, і значно швидше скорочення міжнародних резервів. На кінець 2026 року вони зменшаться згідно з прогнозом до $32 млрд, хоча раніше НБУ називав показник $39,3 млрд.
НБУ вважає, що такий рівень резервів все одно буде комфортним – це більше, ніж до початку повномасштабної війни.
- Україна за підсумками 2023 року піднялася на 57-ме місце у рейтингу найбільших економік світу.
- Мінекономіки закладає у свої прогнози різке прискорення зростання ВВП з 2026 року.