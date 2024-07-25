НБУ оновив макропрогноз: інфляція буде вищою, а темпи зростання ВВП – кращими

Економіка України у 2024 році збільшиться сильніше, ніж раніше очікувалося

Фото: Міненерго

Національний банк оновив свої макроекономічні прогнози. Зокрема, він покращив прогноз щодо зростання внутрішнього валового продукту України на 2024 рік з 3,0% до 3,7%. Про це він повідомив на своєму сайті.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Це зумовлено кращими результатами першого кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування", – пояснив регулятор.

НБУ також сподівається, що поступова нормалізація умов функціонування економіки, збереження м’якої фіскальної політики разом із розбудовою експортних шляхів і пожвавленням зовнішнього попиту сприятимуть пришвидшенню темпів зростання реального ВВП у наступні роки.

На 2025 рік він прогнозує зростання на 4,1% (раніше – 5,3%), на 2026 рік – 4,8% (раніше – 4,5%).

Макроекономічний прогноз НБУ: основні показники 2023 2024 2025 2026 Реальний ВВП, зміна у % 5.3 3.7

(3.0) 4.1

(5.3) 4.8

(4.5) Номінальний ВВП, млрд грн 6538 7590

(7590) 8620

(8705) 9625

(9685) ІСЦ, зміна у % 5.1 8.5

(8.2) 6.6

(6.0) 5.0

(5.0) Базовий ІСЦ, зміна у % 4.9 7.1

(6.7) 4.5

(3.6) 3.1

(3.0) Сальдо поточного рахунку, млрд дол. США -9.7

(-9.2) -14.2

(-20.2) -19.0

(-18.2) -23.5

(-23.1) Міжнародні резерви, млрд дол. США 40.5 41.2

(43.4) 37.3

(44.3) 32.0

(39.3) у дужках – попередній прогноз НБУ

Оновлений прогноз НБУ також передбачає трохи вищу інфляцію, ніж очікувалося раніше, і значно швидше скорочення міжнародних резервів. На кінець 2026 року вони зменшаться згідно з прогнозом до $32 млрд, хоча раніше НБУ називав показник $39,3 млрд.

НБУ вважає, що такий рівень резервів все одно буде комфортним – це більше, ніж до початку повномасштабної війни.