Міжнародні резерви України скоротилися четвертий місяць поспіль
Міжнародні резерви України у липні 2024 року зменшились четвертий місяць поспіль – на 1,8% до $37,23 млрд, йдеться на сайті НБУ.
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Тривале скорочення пов'язане з тим, що зовнішня фінансова допомога не перекриває обсяги валюти, які Національний банк продає на внутрішньому валютному ринку. Ситуація може змінитися у серпні у зв'язку з отриманням Україною великого гранту від США на $3,9 млрд.
Протягом липня на валютні рахунки в Національному банку надійшло $2,2 млрд від Міжнародного валютного фонду і ще $285,7 млн від розміщення валютних облігацій, тоді як за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті довелося виплатити $185,0 млн.
Чистий продаж валюти Нацбанком на внутрішньому ринку у липні збільшився до $3,3 млрд (на 10% більше проти червня).
Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) збільшила резерви НБУ у червні на $342,9 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,8 місяця майбутнього імпорту.
- У березні 2024 року резерви України зросли до $43,8 млрд, що стало новим історичним рекордом. З квітня вони зменшуються.
- Нацбанк прогнозує, що у 2024 році резерви України будуть на високому рівні. З 2025 року фінансова допомога міжнародних партнерів відчутно скоротиться, внаслідок чого резерви почнуть зменшуватися (за чинним прогнозом – до $32 млрд на кінець 2026 року).