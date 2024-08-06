Міжнародні резерви України скоротилися четвертий місяць поспіль

Зовнішня фінансова допомога не перекриває обсяги валюти, які Національний банк продає на внутрішньому валютному ринку

Фото: НБУ / Flickr

Міжнародні резерви України у липні 2024 року зменшились четвертий місяць поспіль – на 1,8% до $37,23 млрд, йдеться на сайті НБУ.

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Тривале скорочення пов'язане з тим, що зовнішня фінансова допомога не перекриває обсяги валюти, які Національний банк продає на внутрішньому валютному ринку. Ситуація може змінитися у серпні у зв'язку з отриманням Україною великого гранту від США на $3,9 млрд.

Протягом липня на валютні рахунки в Національному банку надійшло $2,2 млрд від Міжнародного валютного фонду і ще $285,7 млн від розміщення валютних облігацій, тоді як за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті довелося виплатити $185,0 млн.

Чистий продаж валюти Нацбанком на внутрішньому ринку у липні збільшився до $3,3 млрд (на 10% більше проти червня).

Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) збільшила резерви НБУ у червні на $342,9 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,8 місяця майбутнього імпорту.