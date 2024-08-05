Україна отримала грант від США на $3,9 млрд

До кінця року Україна має отримати ще $3,9 млрд від США

Фото: пресслужба НБУ

Україна отримала $3,9 млрд безповоротного гранту від США через Світовий банк. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету — зарплат учителів, медиків і рятувальників, соціальної допомоги", – уточнив прем'єр.

Також кошти спрямують на виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю, додають у Міністерстві фінансів.

Це перший транш прямої бюджетної підтримки Сполучених Штатів у 2024 році. Останній транш допомоги від США надійшов ще у жовтні 2023 року.

До кінця року Україна має отримати ще $3,9 млрд від США. Їх виділяють через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine, що поєднує донорів.

Гранти від США "дозволять упевнено пройти цей фінансовий період", – стверджує Шмигаль.

Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула майже $27 млрд. Весь обсяг підтримки спрямований до держбюджету у формі грантів.