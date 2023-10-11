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Україна отримала від США $1,15 млрд на соцвиплати й зарплати

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 17:12
Україна отримала від США $1,15 млрд на соцвиплати й зарплати - Фото
Фото: Офіс президента

Державний бюджет України у середу, 11 жовтня, отримала від США новий грант у розмірі $1,15 млрд на соцвиплати й зарплати, повідомило Міністерство фінансів.

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Це перший американський грант після початку в США нового фіскального року, в який країна увійшла з тимчасовою бюджетною резолюцією, де не прописані додаткові гроші для України. У МЗС України казали, що допомога з боку США не зупиниться, бо є невикористані залишки.

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Попередній грант Україна отримала 21 вересня.

Новий мільярд доларів прийшов через цільовий фонд багатьох донорів Світового банку PEACE in Ukraine.

Грант піде на відшкодування видатків держбюджету, таких як виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ.

"Надзвичайно вдячні уряду США за солідарність та безпрецедентну підтримку України. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 22,9 млрд доларів США від Сполучених Штатів", – сказав з цього приводу міністр фінансів Сергій Марченко.

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Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор Україні у 2023 році після Євросоюзу. З початку року США виділили Україні $10,9 млрд бюджетної підтримки.

  • 30 вересня 2023 року Конгрес США ухвалив півторамісячну бюджетну резолюцію, щоб уникнути шатдауну – зупинки роботи федерального уряду у зв'язку з відсутністю бюджету на новий фіскальний рік.
  • Спікер Палати представників Кевін Маккарті під тиском крила трампістів поставив на голосування документ, який не передбачає жодної нової допомоги Україні. Сенат, де більшість мають демократи, був готовий виділити Україні $6 млрд на півтора місяця, але був змушений підтримати резолюцію Палати представників для уникнення шатдауну.
  • Президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні окремо.

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Андрій Водяний
сшафінансова допомогабюджет-2023
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