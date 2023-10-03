Гроші США у вересні забезпечили третину доходів бюджету України: звіт Мінфіну
У вересні 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 144,1 млрд грн, тоді як видатки становили 230,2 млрд грн. Про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.
Державний бюджет у вересні виконано з дефіцитом у сумі 85,6 млрд грн, а за дев'ять місяців він сягнув 835,4 млрд.
Дані Мінфіну свідчать, наскільки важлива для України фінансова допомога з боку США, виділення якої опинилося під загрозою через політичні суперечки всередині Республіканської партії США. Міністерство фінансів повідомило, що бюджетні доходи у вересні зросли проти серпня, але це сталося виключно завдяки 45,7 млрд грн, отриманих від США у вигляді гранту.
Без цих грошей вони б упали до показників травня-червня 2022 року, коли Захід ще не почав системно допомагати Україні грошима.
Україна також отримала $1,6 млрд від Європейського союзу, але ці гроші виділяються в кредит на пільгових умовах, тому рахуються як державні запозичення.
У серпні 2023 року американського гранту не було, але тоді загальний фонд "витягнули" основні митні та податкові надходження, які перевищили 116 млрд грн. У вересні вони скоротилися до 93,7 млрд грн.
- Державний бюджет України 21 вересня після майже двомісячної перерви отримав від США грант у розмірі $1,25 млрд на зарплати й пенсії.
- Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор Україні у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав тільки Євросоюз – $13 млрд.
- З 1 жовтня США увійшли у новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, в якій не передбачили нову допомогу для України. Пані посол України в США Оксана Маркарова (раніше була міністеркою фінансів України) запевнила: ризику припинення фінансування з боку США немає.
- У 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету від $12 млрд до $14 млрд.
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