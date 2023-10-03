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Деньги США в сентябре обеспечили треть доходов бюджета Украины: отчет Минфина

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 13:05
Деньги США в сентябре обеспечили треть доходов бюджета Украины: отчет Минфина - Фото
Фото: Офис президента

В сентябре 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 144,1 млрд грн, тогда как расходы составили 230,2 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

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Государственный бюджет в сентябре сведен с дефицитом в сумме 85,6 млрд грн, а за девять месяцев он достиг 835,4 млрд грн.

Данные Минфина свидетельствуют о том, насколько важна для Украины финансовая помощь со стороны США, выделение которой оказалось под угрозой из-за политических споров внутри Республиканской партии США. Министерство финансов сообщило, что бюджетные доходы в сентябре выросли по сравнению с августом, но это произошло исключительно благодаря 45,7 млрд грн, полученных от США в виде гранта.

Без этих денег они упали бы до показателей мая-июня 2022 года, когда Запад еще не начал системно помогать Украине деньгами.

Украина также получила $1,6 млрд от Европейского союза, но эти деньги выделяются в кредит на льготных условиях, поэтому числятся как государственные заимствования.

В августе 2023 года американского гранта не было, но тогда общий фонд "вытащили" основные таможенные и налоговые поступления, превысившие 116 млрд грн. В сентябре они сократились до 93,7 млрд грн.

  • Государственный бюджет Украины 21 сентября после почти двухмесячного перерыва получил от США грант в размере $1,25 млрд на зарплаты и пенсии.
  • Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.
  • С 1 октября США вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины. Посол Украины в США Оксана Маркарова (раньше была министром финансов Украины) заверила: риска прекращения финансирования со стороны США нет.
  • В 2024 году Минфин хотел бы получить от США на финансирование госбюджета от $12 млрд до $14 млрд.
Андрей Водяный
СШАМинфингрантфинансовая помощьбюджет-2023
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