Деньги США в сентябре обеспечили треть доходов бюджета Украины: отчет Минфина

В сентябре 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 144,1 млрд грн, тогда как расходы составили 230,2 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

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Государственный бюджет в сентябре сведен с дефицитом в сумме 85,6 млрд грн, а за девять месяцев он достиг 835,4 млрд грн.

Данные Минфина свидетельствуют о том, насколько важна для Украины финансовая помощь со стороны США, выделение которой оказалось под угрозой из-за политических споров внутри Республиканской партии США. Министерство финансов сообщило, что бюджетные доходы в сентябре выросли по сравнению с августом, но это произошло исключительно благодаря 45,7 млрд грн, полученных от США в виде гранта.

Без этих денег они упали бы до показателей мая-июня 2022 года, когда Запад еще не начал системно помогать Украине деньгами.

Украина также получила $1,6 млрд от Европейского союза, но эти деньги выделяются в кредит на льготных условиях, поэтому числятся как государственные заимствования.

В августе 2023 года американского гранта не было, но тогда общий фонд "вытащили" основные таможенные и налоговые поступления, превысившие 116 млрд грн. В сентябре они сократились до 93,7 млрд грн.