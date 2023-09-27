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Новости | Сенат США готовий виділити Україні $6 млрд на 45 днів замість $24 млрд на три місяці

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 09:53
Сенат США готовий виділити Україні $6 млрд на 45 днів замість $24 млрд на три місяці - Фото
Фото: EPA

Сенат США у вівторок, 26 вересня, проголосував за розгляд короткострокової бюджетної резолюції, яка покликана запобігти зупинці роботи федерального уряду США (шатдауну) з 1 жовтня, коли в країні починається новий фіскальний рік. Про це повідомляє The Hill.

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Резолюція забезпечить фінансування уряду США на 45 днів, до 17 листопада.

Документ передбачає виділення $6,152 млрд для України, зокрема $4,499 млрд на оборонні видатки та $1,650 млрд на економічну підтримку (зокрема пряму бюджетну), уточнила пані посол України в США Оксана Маркарова.

Це менше, ніж просив виділити Білий дім. У серпні повідомлялось, що президент США Джо Байден передав до парламенту запит на $24 млрд до кінця року.

Протягом наступних чотирьох днів Сенат має розглянути подану бюджетну резолюцію, і її ще повинна буде затвердити Палата представників (нижня палата), де більшість має Республіканська партія.

До середини листопада Конгрес повинен буде повернутися до питання бюджету.

Видання Punchbowl пише, що для України такий розвиток подій не дуже хороший.

"Очевидно, річний запит для України буде набагато вищими, ніж нинішній запит Білого дому на $24 млрд. Якщо навіть таку суму так важко затвердити, то як Конгрес зможе затвердити ще більше через місяць?" – вказує воно.

  • Востаннє Конгрес схвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
  • Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор Україні у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав тільки Євросоюз – $13 млрд.
  • Мінфін України сподівається, що у 2024 році США виділять ще $12-14 млрд для бюджету.

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Андрій Водяний
сшавійськова допомогасенатфінансова допомога
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