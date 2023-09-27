Сенат США во вторник, 26 сентября, проголосовал за рассмотрение краткосрочной бюджетной резолюции, которая призвана предотвратить остановку работы федерального правительства США (шатдауна) с 1 октября, когда в стране начинается новый фискальный год. Об этом сообщает The Hill.

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Резолюция обеспечит финансирование правительства США на 45 дней до 17 ноября.

Документ предусматривает выделение $6,152 млрд для Украины, в том числе $4,499 млрд на оборонные расходы и $1,650 млрд на экономическую поддержку (в том числе прямую бюджетную), уточнила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Это меньше, чем просил выделить Белый дом. В августе сообщалось, что президент США Джо Байден передал в парламент запрос на $24 млрд до конца года.

В течение следующих четырех дней Сенат должен рассмотреть поданную бюджетную резолюцию, и ее еще предстоит утвердить Палате представителей (нижняя палата), где большинство имеет Республиканская партия.

К середине ноября Конгресс должен будет вернуться к вопросу бюджета.

Издание Punchbowl пишет, что для Украины такое развитие событий не очень хорошее.

"Очевидно, годовой запрос для Украины будет намного выше, чем нынешний запрос Белого дома на $24 млрд. Если даже такую сумму так трудно утвердить, то как Конгресс сможет утвердить еще больше через месяц?" – указывает оно.

Последний раз Конгресс одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.

Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.

Минфин Украины надеется, что в 2024 году США выделят еще $12-14 млрд для бюджета.

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