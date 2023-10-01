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Новини | США уникли шатдауну, пожертвувавши допомогою Україні. Байден просить ухвалити її окремо

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 06:21
США уникли шатдауну, пожертвувавши допомогою Україні. Байден просить ухвалити її окремо - Фото
Фото: EPA

Обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – увечері 30 вересня підтримали бюджетну резолюцію для фінансування федеральних видатків на 45 днів. У ній немає нової допомоги Україні, йдеться в заяві Білого дому.

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З 1 жовтня у США почався фіскальний рік, у який країна увійшла без бюджету. Якби Конгрес не проголосував за тимчасову бюджетну резолюцію, робота федерального уряду США зупинилась би (почався б так званий шатдаун).

Спікер Палати представників Кевін Маккарті за кілька годин до шатдауну відмовився від більшості своїх вимог до бюджетної резолюції (різке скорочення видатків, додаткове фінансування на захист кордону з Мексикою), за єдиним винятком – допомога для України.

Запропонована ним резолюція не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.

У такій редакції її підтримала спочатку Палата представників (335 "за", 91 "проти"), а потім Сенат (88 "за", 9 "проти").

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден вирішив підписати закон.

"Двопартійна більшість у Палаті представників і Сенаті проголосувала за те, щоб уряд залишався відкритим, уникнувши непотрібної кризи, яка б завдала непотрібного болю мільйонам американців", – йдеться в заяві американського президента.

Він сказав, що загрози шатдауну можна було б уникнути, якби республіканці в Палаті представників дотримувалися домовленостей про рівень бюджетних видатків, досягнутих між Байденом і Маккарті в рамках угоди про підвищення боргової стелі й уникнення дефолту США.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу залишаються непохитними у своїй підтримці України, у проголосованій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми не можемо допустити, щоб підтримка України з боку США призупинилась. Я щиро сподіваюся, що спікер підтвердить свою відданість народу України та забезпечить необхідну для України допомогу в цей критичний момент", – заяви Байден.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен в окремій заяві нагадала, що союзники та партнери США взяли на себе зобов'язання щодо економічної та бюджетної допомоги Україні на десятки мільярдів доларів.

"Ми тісно співпрацюємо як з цими партнерами, так і з українським урядом, щоб підтримати економічні реформи та сприяти ефективному використанню нашої допомоги. Америка повинна — і буде — продовжувати відстоювати свободу та наші основні інтереси, підтримуючи Україну стільки, скільки буде потрібно перед обличчям варварської війни Путіна. Білий дім і я особисто будемо боротися за цю підтримку надалі", – сказала вона.

  • Білий дім просив Конгрес виділити для України $24 млрд до кінця 2023 року, але востаннє Конгрес схвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.
  • Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор Україні у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав тільки Євросоюз – $13 млрд.
  • Мінфін України сподівається, що у 2024 році США виділять ще $12-14 млрд для бюджету.
Андрій Водяний
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