Обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – увечері 30 вересня підтримали бюджетну резолюцію для фінансування федеральних видатків на 45 днів. У ній немає нової допомоги Україні, йдеться в заяві Білого дому.

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З 1 жовтня у США почався фіскальний рік, у який країна увійшла без бюджету. Якби Конгрес не проголосував за тимчасову бюджетну резолюцію, робота федерального уряду США зупинилась би (почався б так званий шатдаун).

Спікер Палати представників Кевін Маккарті за кілька годин до шатдауну відмовився від більшості своїх вимог до бюджетної резолюції (різке скорочення видатків, додаткове фінансування на захист кордону з Мексикою), за єдиним винятком – допомога для України.

Запропонована ним резолюція не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.

У такій редакції її підтримала спочатку Палата представників (335 "за", 91 "проти"), а потім Сенат (88 "за", 9 "проти").

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден вирішив підписати закон.

With just 3 hours left, Congress has passed a bipartisan bill to avert a government shutdown – excluding the demands from Extreme House Republicans.



Now it’s on the way to President Biden’s desk where he will promptly sign it into law.



It never should have been this close. https://t.co/WYXGlCWgDG — The White House (@WhiteHouse) October 1, 2023

"Двопартійна більшість у Палаті представників і Сенаті проголосувала за те, щоб уряд залишався відкритим, уникнувши непотрібної кризи, яка б завдала непотрібного болю мільйонам американців", – йдеться в заяві американського президента.

Він сказав, що загрози шатдауну можна було б уникнути, якби республіканці в Палаті представників дотримувалися домовленостей про рівень бюджетних видатків, досягнутих між Байденом і Маккарті в рамках угоди про підвищення боргової стелі й уникнення дефолту США.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу залишаються непохитними у своїй підтримці України, у проголосованій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми не можемо допустити, щоб підтримка України з боку США призупинилась. Я щиро сподіваюся, що спікер підтвердить свою відданість народу України та забезпечить необхідну для України допомогу в цей критичний момент", – заяви Байден.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен в окремій заяві нагадала, що союзники та партнери США взяли на себе зобов'язання щодо економічної та бюджетної допомоги Україні на десятки мільярдів доларів.

"Ми тісно співпрацюємо як з цими партнерами, так і з українським урядом, щоб підтримати економічні реформи та сприяти ефективному використанню нашої допомоги. Америка повинна — і буде — продовжувати відстоювати свободу та наші основні інтереси, підтримуючи Україну стільки, скільки буде потрібно перед обличчям варварської війни Путіна. Білий дім і я особисто будемо боротися за цю підтримку надалі", – сказала вона.