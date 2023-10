Обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – увечері 30 вересня підтримали бюджетну резолюцію для фінансування федеральних видатків на 45 днів. У ній немає нової допомоги Україні, йдеться в заяві Білого дому.

З 1 жовтня у США почався фіскальний рік, у який країна увійшла без бюджету. Якби Конгрес не проголосував за тимчасову бюджетну резолюцію, робота федерального уряду США зупинилась би (почався б так званий шатдаун).

Спікер Палати представників Кевін Маккарті за кілька годин до шатдауну відмовився від більшості своїх вимог до бюджетної резолюції (різке скорочення видатків, додаткове фінансування на захист кордону з Мексикою), за єдиним винятком – допомога для України.

Запропонована ним резолюція не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.

У такій редакції її підтримала спочатку Палата представників (335 "за", 91 "проти"), а потім Сенат (88 "за", 9 "проти").

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден вирішив підписати закон.

With just 3 hours left, Congress has passed a bipartisan bill to avert a government shutdown – excluding the demands from Extreme House Republicans.



Now it’s on the way to President Biden’s desk where he will promptly sign it into law.



It never should have been this close. https://t.co/WYXGlCWgDG