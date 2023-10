Обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – вечером 30 сентября поддержали бюджетную резолюцию для финансирования федеральных расходов на 45 дней. В нем нет новой помощи Украине, говорится в заявлении Белого дома.

С 1 октября в США начался фискальный год, в который страна вошла без бюджета. Если бы Конгресс не проголосовал за временную бюджетную резолюцию, работа федерального правительства США остановилась бы (начался бы так называемый шатдаун).

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти за несколько часов до шатдауна отказался от большинства своих требований к бюджетной резолюции (резкое сокращение расходов, дополнительное финансирование в защиту границы с Мексикой), за единственным исключением – помощь для Украины.

Предложенная им резолюция не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.

В такой редакции ее поддержала сначала Палата представителей (335 "за", 91 "против"), а затем Сенат (88 "за", 9 "против").

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден решил подписать закон.

With just 3 hours left, Congress has passed a bipartisan bill to avert a government shutdown – excluding the demands from Extreme House Republicans.



Now it’s on the way to President Biden’s desk where he will promptly sign it into law.



It never should have been this close. https://t.co/WYXGlCWgDG