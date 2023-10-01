Обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – вечером 30 сентября поддержали бюджетную резолюцию для финансирования федеральных расходов на 45 дней. В нем нет новой помощи Украине, говорится в заявлении Белого дома.

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С 1 октября в США начался фискальный год, в который страна вошла без бюджета. Если бы Конгресс не проголосовал за временную бюджетную резолюцию, работа федерального правительства США остановилась бы (начался бы так называемый шатдаун).

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти за несколько часов до шатдауна отказался от большинства своих требований к бюджетной резолюции (резкое сокращение расходов, дополнительное финансирование в защиту границы с Мексикой), за единственным исключением – помощь для Украины.

Предложенная им резолюция не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.

В такой редакции ее поддержала сначала Палата представителей (335 "за", 91 "против"), а затем Сенат (88 "за", 9 "против").

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден решил подписать закон.

With just 3 hours left, Congress has passed a bipartisan bill to avert a government shutdown – excluding the demands from Extreme House Republicans.



Now it’s on the way to President Biden’s desk where he will promptly sign it into law.



It never should have been this close. https://t.co/WYXGlCWgDG — The White House (@WhiteHouse) October 1, 2023

"Двухпартийное большинство в Палате представителей и Сенате проголосовало за то, чтобы правительство оставалось открытым, избежав ненужного кризиса, который бы причинил ненужную боль миллионам американцев", — говорится в заявлении американского президента.

Он сказал, что угрозы шатдауна можно было бы избежать, если бы республиканцы в Палате представителей придерживались договоренностей об уровне бюджетных расходов, достигнутых между Байденом и Маккарти в рамках соглашения о повышении долгового потолка и избежании дефолта США.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины, в проголосованном соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США приостановилась. Я искренне надеюсь, что спикер подтвердит свою преданность народу Украины и обеспечит необходимую Украине помощь в этот критический момент", — заявления Байден.

Министр финансов США Джанет Йеллен в отдельном заявлении напомнила, что союзники и партнеры США взяли на себя обязательства по экономической и бюджетной помощи Украине на десятки миллиардов долларов.

"Мы тесно сотрудничаем как с этими партнерами, так и с украинским правительством, чтобы поддержать экономические реформы и способствовать эффективному использованию нашей помощи. Америка должна – и будет – продолжать отстаивать свободу и наши основные интересы, поддерживая Украину столько, сколько потребуется перед лицом варварской войны Путина. Белый дом и я лично будем бороться за эту поддержку в дальнейшем", — сказала она.