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Украина получила от США $1,15 млрд на соцвыплаты и зарплаты

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 17:12
Украина получила от США $1,15 млрд на соцвыплаты и зарплаты - Фото
Фото: Офис президента

Государственный бюджет Украины в среду, 11 октября, получил от США новый грант в размере $1,15 млрд на соцвыплаты и зарплаты, сообщило Министерство финансов.

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Это первый американский грант после начала в США нового фискального года, в который страна вошла с временной бюджетной резолюцией, где не прописаны дополнительные деньги для Украины. В МИД Украины говорили, что помощь от США не остановится, так как есть неиспользованные остатки.

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Предыдущий грант Украина получила 21 сентября.

Новый миллиард долларов пришел через целевой фонд многих доноров Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Грант пойдет на возмещение расходов госбюджета, таких как выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПО, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий), выплаты сотрудникам ГСЧС и на оплату труда работников государственных органов и педагогических учреждений.

"Чрезвычайно благодарны правительству США за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины. С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 22,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов", — сказал по этому поводу министр финансов Сергей Марченко.

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Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году после Евросоюза. С начала года США выделили Украине $10,9 млрд бюджетной поддержки.

  • 30 сентября 2023 года Конгресс США принял полуторамесячную бюджетную резолюцию во избежание шатдауна – остановки работы федерального правительства в связи с отсутствием бюджета на новый фискальный год.
  • Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти под давлением крыла трампистов поставил на голосование документ, не предусматривающий никакой новой помощи Украине. Сенат, где большинство имеют демократы, был готов выделить Украине $6 млрд на полтора месяца, но был вынужден поддержать резолюцию Палаты представителей во избежание шатдауна.
  • Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять пакет помощи Украине отдельно.

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Андрей Водяный
СШАфинансовая помощьбюджет-2023
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