Японские акции восстановились после падения: Nikkei показал рекордный рост

Nikkei отыграл 3217 пунктов, но резкие колебания на фондовых рынках могут повториться

Фото: Kimimasa Mayama/EPA

Японский биржевой индекс Nikkei вырос на 10,2%, восстановившись после резкого падения накануне на 12,4%. Об этом пишет ВВС.

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Nikkei отыграл 3217 пунктов, что стало самым большим однодневным приростом индекса в пунктах.

Резкое падение фондового рынка в Токио в понедельник последовало за решением Банка Японии повысить процентные ставки во второй раз за 17 лет. Это привело к резкому росту курса иены по отношению к доллару, в результате чего японские акции и экспорт страны стали более дорогими для иностранных инвесторов и покупателей.

Опрошенные ВВС аналитики указываю на отсутствие признаков серьезных проблем в экономике Японии и у японских корпораций, поэтому речь о кризисе не идет.

При этом не исключаются дальнейшие резкие колебания на фондовых рынках, по крайней мере до сентября, когда американская ФРС объявит о снижении учетной ставки, или до ноября, когда в США пройдут выборы президента.

Другие азиатские рынки также значительно отыграли падение понедельника. Фондовый индекс Южной Кореи Kospi вырос на 3,5% после падения на 8,8% — худшей торговой сессии со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Основной фондовый индекс Тайваня вырос почти на 3,4% после рекордного падения на 8,4% в понедельник.