Японські акції відновилися після падіння: Nikkei показав рекордне зростання

Nikkei відіграв 3217 пунктів, але різкі коливання на фондових ринках можуть повторитися

Фото: Kimimasa Mayama/EPA

Японський біржовий індекс Nikkei зріс на 10,2%, відновившись після різкого падіння напередодні на 12,4%. Про це пише BBC.

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Nikkei відіграв 3217 пунктів, що стало найбільшим одноденним приростом індексу у пунктах.

Різке падіння фондового ринку в Токіо в понеділок сталося після рішення Банку Японії підвищити відсоткові ставки вдруге за 17 років. Це призвело до різкого зростання курсу єни проти долара, внаслідок чого японські акції та експорт країни стали дорожчими для іноземних інвесторів та покупців.

Опитані ВВС аналітики вказують на відсутність ознак серйозних проблем в економіці Японії та у японських корпорацій, тому про кризу наразі не йдеться.

Водночас не виключаються подальші різкі коливання на фондових ринках, принаймні до вересня, коли американська ФРС оголосить про зниження облікової ставки, або до листопада, коли у США пройдуть вибори президента.

Інші азійські ринки також значно відіграли падіння понеділка. Фондовий індекс Південної Кореї Kospi зріс на 3,5% після падіння на 8,8% – найгіршої торгової сесії з часів світової фінансової кризи 2008 року. Основний фондовий індекс Тайваню зріс майже на 3,4% після рекордного падіння на 8,4% у понеділок.