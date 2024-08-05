Воррен Баффет позбавився акцій Apple і Bank of America на $75 млрд
Компанія Berkshire Hathaway Воррена Баффета продала акції Apple та Bank of America на $75,5 млрд у другому кварталі. Про це повідомляє CNN.
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Баффет скоротив майже на 50% кількість акцій Apple у портфелі Berkshire Hathaway: з 790 млн акцій до 400 млн акцій, які оцінюються у $84,2 млрд.
Berkshire Hathaway раніше скорочувала свою частку в Apple, ринкова капіталізація якої перевищує $3,3 трлн. В останні три місяці 2023 року Баффет продав 10 млн акцій Apple, в першому кварталі 2024 року Berkshire скоротила свою частку в Apple ще на 13%.
Разом з Apple, Berkshire скоротила свою частку в Bank of America до $41,1 млрд.
Berkshire також володіє великими пакетами акцій в American Express ($35,1 млрд), Coca-Cola ($25,5 млрд) і Chevron ($18,6).
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