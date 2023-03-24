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НБУ отсудил право продать за долги связанный с Жеваго завод в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 11:11
НБУ отсудил право продать за долги связанный с Жеваго завод в Киеве - Фото
Фото: КССРЗ / Facebook

Северный апелляционный хозяйственный суд в середине марта подтвердил право Национального банка на принудительную реализацию имущества ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" в обход процедуры банкротства. Предприятие было поручителем по имущественному поручителю по обязательствам банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго перед НБУ на общую сумму более 4 млрд грн, говорится на сайте НБУ.

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Имущество завода будет выставлено на аукцион по цене, которую должен определить оценщик, привлеченный в соответствии с постановлением государственного исполнителя в пределах исполнительного производства.

НБУ сообщил, что в 2009-2010 годах Киевский судостроительно-судоремонтный завод заключил с Национальным банком договоры ипотеки и залога в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку кредитам рефинансирования.

Поскольку обязательства по кредитам не были исполнены, Национальный банк обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке.

Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43 440,9 кв. м и движимое имущество, которое является собственностью предприятия и находится по адресу: г. Киев, ул. Набережно-Луговая, 8

Общий объем остатка задолженности банка "Финансы и кредит" перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн.

  • В августе 2017 года Хозяйственный суд Киева начал процедуру банкротства по Киевскому судостроительно-судоремонтному заводу.
Андрій Водяний
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Киевский судостроительно-судоремонтный завод Константин Жеваго Финансы и Кредит НБУ банки банкротство
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