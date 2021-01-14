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Суд признал долг на 4 млрд Киевского судостроительного завода Жеваго перед Нацбанком

14.01.2021, 08:53
Суд признал долг на 4 млрд Киевского судостроительного завода Жеваго перед Нацбанком - Фото
Константин Жеваго (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Северный апелляционный хозяйственный суд в рамках дела банкротстве ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" (связывают с Константином Жеваго, который контролировал банк Финансы и кредит) признал требования ряда кредиторов, в т.ч. требования Национального банка Украины на 4,15 млрд грн как обеспеченные залогом имущества должника. Об этом пишет Finbalance.

Завод был имущественным поручителем банка Финансы и кредит перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

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1 декабря 2020 года суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу завода на решение, которым был удовлетворен иск НБУ о взыскании с ПАО недвижимости. Речь идет о нежилых здания общей площадью 43 440,9 квадратных метров и движимое имущество, которые являются собственностью завода.

Осенью НБУ выиграл несколько судебных споров с фармкомпанией Жеваго о взыскании ряда объектов недвижимости в центральной части Киева.

В декабре офис генпрокурора сообщил, что на основании постановления Печерского райсуда Киева в управление Агентства по розыску и менеджменту активов переданы арестованные корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости в производстве по растрате денежных средств банка Финансы и кредит на сумму более 2,5 млрд грн.

В активы вошли оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 000 кв м.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, это имущество принадлежало конечному бенефициарному владельцу банка Финансы и кредит.

  • 4 апреля 2017 года по иску НБУ суд решил взыскать в пользу НБУ имущество Киевского судостроительного завода как имущественного поручителя по кредиту рефинансирования ПАО Банк Финансы и кредит.Независимая оценка стоимости имущества – 287,3 млн грн.
  • Всего НБУ подал 20 исков о взыскании задолженности с имущественных и финансовых поручителей по обязательствам банка Финансы и кредит перед регулятором. По 10 искам решение было принято в пользу НБУ. Общая стоимость взысканного имущества – 423,8 млн грн.

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Наталия Софиенко
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