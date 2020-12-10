НБУ отсудил у завода Жеваго недвижимость в Киеве

Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" (связывают с Константином Жеваго, который контролировал банк Финансы и кредит) на решение, которым был удовлетворен иск НБУ о взыскании с ПАО недвижимости. Об этом сообщает Finbalance.

Речь идет о нежилых здания общей площадью 43 440,9 квадратных метров и движимое имущество, которые являются собственностью завода и находятся по адресу: г. Киев, вул. Набережно-Луговая, 8.

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Осенью НБУ выиграл несколько судебных споров с фармкомпанией Жеваго о взыскании ряда объектов недвижимости в центральной части Киева.

Офис генпрокурора сообщил, что в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости в производстве по растрате денежных средств банка Финансы и кредит на сумму более 2,5 млрд грн.

В эти активы вошли оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 000 кв. м.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, имущество принадлежало конечному бенефициарному владельцу банка Финансы и кредит, то есть Жеваго.

"В случае принятия судебного решения о конфискации, активы и накопленные из соответствующей суммы проценты будут перечислены в госбюджет", – сообщал Офис генпрокурора.

Следствие установило, что оффшорная компания Жеваго в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между украинским банком и иностранными банками заключены договоры залога на сумму более $113 млн. Этими договорами украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году из-за невыполнения обязательств офшорной компанией, по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около $113 млн, что на тот момент было эквивалентно 2,5 млрд грн. Такие действия повлияли на ликвидность банка, что, в конце концов, сказалось на его платежеспособности и способствовало начале процедуры ликвидации финучреждения.

О подозрении сообщили восьми лицам: конечном бенефициарному владельцу, председателю правления банка и руководству финучреждения. Сейчас идет процесс по выявлению и передаче в АРМА активов лиц, причастных к уголовному правонарушению, резюмировали в Офисе генпрокурора.

Жеваго был бенефициаром банка Финансы и Кредит, признанного неплатежеспособным в 2015 году. Бизнесмена подозревают в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн банка. Суть подозрений ГБР читайте в материале: Жеваго в розыске. Олигарх реально может оказаться за решеткой?

В конце декабря 2019 года НБУ заявил, что решение Шевченковского райсуда Киева от 01.10.2019 г. вступило в силу и регулятор начинает принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго. По данным Нацбанка, на тот момент общий долг Финансов и Кредит перед НБУ по всем кредитам рефинансирования составил 6,6 млрд грн.

25 ноября НБУ отсудил у компании Жеваго недвижимость в Киеве.

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Наталия Софиенко

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