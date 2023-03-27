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НБУ выдал второй кредит рефинансирования в 2023 году. Его получил Банк ¾

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 17:42
НБУ выдал второй кредит рефинансирования в 2023 году. Его получил Банк ¾ - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

24 марта Национальный банк предоставил свой кредит рефинансирования общим объемом 140 млн грн на срок свыше 30 дней Банку ¾. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте, передает Минфин. 

Залогом при кредитовании был оформлен пул активов банка без уточнения его состава.

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Кредит Банка ¾ стал вторым рефинансированием Нацбанка, предоставленным с начала 2023 года. В последний раз оно выделялось 3 февраля, тогда 50 млн грн получил Первый инвестиционный банк. После роста учетной ставки НБУ с 10% до 25% в июне 2022 года, нацбанковское рефинансирование предоставляется под 27% годовых.

Согласно официальной отчетности, на 1 января 2023 года Банк ¾ имел задолженность по кредитам Нацбанка на общую сумму 715,2 млн грн. Гораздо меньше средств он привлекал у вкладчиков: у физлиц – 140,8 млн грн, у юрлиц – 289,5 млн грн. Собственного капитала банка на эту дату было на 476,2 млн грн, то есть чуть более половины от привлеченного рефинансирования НБУ.

Кредитный портфель составил 79,5 млн грн (юрлица+физлица). Его вложения в ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) превышают этот портфель более чем в 10 раз и составили 872,2 млрд грн. 2022 году Банк ¾ смог получить чистую прибыль на 25,7 млн грн.

Банк ¾ – украинский коммерческий банк, головной офис которого расположен в Киеве, основан в 2008 году. Единственным владельцем банка является физическое лицо, гражданин Украины Ищенко Вадим Андреевич, он же – председатель правления банка. Банк имеет 5 отделений, включая головной офис.
  • 13 ноября 2020 получил рефинансирование Национального банка Украины в размере 257 млн грн.
Наталія Софієнко
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рефинансирование Банк 3/4 Банк ¾
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