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ПриватБанк пытается отсудить у бывших владельцев 245 АЗС

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 13:01
ПриватБанк пытается отсудить у бывших владельцев 245 АЗС - Фото
АЗС "Авиас" (фейсбук)

ПриватБанк пытается отсудить 245 АЗС, которыми сейчас пользуются компании, подконтрольные Игорю Коломойскому и его окружению. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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"30 октября юристы ПриватБанка снова будут добиваться в Центральном апелляционном хозяйственном суде отмены запрета банка на изъятие собственных АЗС", – говорится в сообщении.

Еще до национализации банк в 2016 году получил в собственность 248 АЗС (три из них впоследствии продали) и сразу передал их в лизинг 15 компаниям, связанным с экс-владельцами банка.

В последствии эти АЗС передали 38 компаниям-арендаторам.

Сейчас в собственности ПриватБанка 245 АЗС, но они продолжают находиться в пользовании лизингополучателей, которые не платят банку лизинговые платежи и сдали их в аренду третьим лицам.

Сеть АЗС Группы Приват состоит из более чем 1500 заправок, работающих под 11 брендами. Это самая большая консолидированная сеть страны. В ряде областей они занимают более 40% рынка. Формально управление сетью АЗС Привата осуществляют более 50 юридических лиц, сменяющихся с интервалом в год.

Из-за задолженности банк в марте 2020 года хотел расторгнуть договоры лизинга. Но суд запретил возвращать АЗС банку.

В настоящее время лизингополучатели уже задолжали государственному банку более 10 млрд грн.

"Субарендаторов много, они почти каждый год меняются. Истцов в таких делах, как правило, больше 50, они постоянно создают причины, по которым судебное заседание даже не может состояться", – говорят в ПриватБанке.

После отмены мер обеспечения иска оппоненты оставляют его без рассмотрения и обращаются в другой суд, добавили адвокаты банка.

  • 25 января 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил решение суда, которое запрещало банку совершать какие-либо действия по возвращению АЗС.
  • В феврале 2021 года суд снова запретил ПриватБанку забрать АЗС у компаний Коломойского.
Вера Касиян
судазсПриватБанкигорь коломойскийгруппа приват
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