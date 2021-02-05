Суд снова запретил ПриватБанку забрать 250 АЗС у компаний Коломойского

Хозяйственный суд Киева запретил АО "ПриватБанк" предпринимать действия по возвращению 247 АЗС, которые банк передал в лизинг в 2016 году 15 компаниям, связанным с группой "Приват". Суд запретил ограничивать в пользовании этими АЗС их 38 компаний-арендаторов, сообщает Finbalance.

Иск против ПриватБанка и 15 лизингополучателей подали 38 компаний-арендаторов, которые связаны с экс-владельцами банка. Истцы заявили, что ПриватБанк не учитывает интересы арендаторов в действиях по возвращению АЗС.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Суд отклонил требование истцов запретить банку обращаться к нотариусам для получения исполнительных надписей и к частным или государственным исполнителям – для выполнения надписей. Надписи нотариусов позволяют банку вернуть имущество из лизинга.

Сеть АЗС группы Приват состоит из более 1500 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% на рынке. Формально управление сетью АЗС Привата осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.

В 2016 году 15 компаний с орбиты Приват Игоря Коломойского заключили с ПриватБанком ряд договоров финансового лизинга на 247 АЗС в 20 областях Украины. В дальнейшем эти АЗС были переданы 38 компаниям-арендаторам. Задолженность 14 из 15 компаний-владельцев АЗС по договорам лизинга превышает 2 млрд грн.

В марте 2020 года ПриватБанк хотел расторгнуть договоры лизинга на 247 АЗС. Тогда суд запретил банку возвращать АЗС.

25 января 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил решение суда, которое запрещало банку употреблять любые действия по возврату 247 АЗС.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.