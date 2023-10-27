RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ПриватБанк намагається відсудити у колишніх власників 245 АЗС

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 13:01
ПриватБанк намагається відсудити у колишніх власників 245 АЗС - Фото
АЗС "Авіас" (фейсбук)

ПриватБанк намагається відсудити 245 АЗС, якими зараз користуються компанії, підконтрольні Ігорю Коломойському та його оточенню. Про це повідомила пресслужба банку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"30 жовтня юристи ПриватБанку знову добиватимуться у Центральному апеляційному господарському суді скасування заборони банку на вилучення власних АЗС", – йдеться в повідомленні.

Ще до націоналізації банк у 2016 році отримав у власність 248 АЗС (три із них згодом продали) і одразу передав їх у лізинг 15 компаніям, пов'язаним з ексвласниками банку. 

Надалі ці АЗС передали 38 компаніям-орендарям.

Зараз у власності ПриватБанку є 245 АЗС, але вони продовжують перебувати у користуванні лізингоотримувачів, які не сплачують банку лізингові платежі і здали їх в оренду третім особам.

Мережа АЗС Групи Приват складається із понад 1500 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережа країни. У низці областей вони займають понад 40% на ринку. Формально управління мережею АЗС Привату здійснюють понад 50 юридичних осіб, які змінюються з інтервалом у рік.

Через заборгованість банк у березні 2020 року хотів розірвати договори лізингуАле суд заборонив повертати АЗС банку.

Нині лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 млрд грн.

"Суборендарів багато, вони майже щороку змінюються. Позивачів у таких справах, як правило, понад 50, вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не може відбутися", – кажуть у ПриватБанку.

Після скасування заходів забезпечення позову опоненти залишають його без розгляду та звертаються до іншого суду, додали адвокати банку.

  • 25 січня 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку і скасував рішення суду, яке забороняло банку вчиняти будь-які дії з повернення АЗС.
  • У лютому 2021 року суд знову заборонив ПриватБанку забрати АЗС у компаній Коломойського.
Віра Касіян
ПриватБанкІгор КоломойськийсудАЗСгрупа Приват
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 