ПриватБанк намагається відсудити у колишніх власників 245 АЗС
ПриватБанк намагається відсудити 245 АЗС, якими зараз користуються компанії, підконтрольні Ігорю Коломойському та його оточенню. Про це повідомила пресслужба банку.
"30 жовтня юристи ПриватБанку знову добиватимуться у Центральному апеляційному господарському суді скасування заборони банку на вилучення власних АЗС", – йдеться в повідомленні.
Ще до націоналізації банк у 2016 році отримав у власність 248 АЗС (три із них згодом продали) і одразу передав їх у лізинг 15 компаніям, пов'язаним з ексвласниками банку.
Надалі ці АЗС передали 38 компаніям-орендарям.
Зараз у власності ПриватБанку є 245 АЗС, але вони продовжують перебувати у користуванні лізингоотримувачів, які не сплачують банку лізингові платежі і здали їх в оренду третім особам.
Через заборгованість банк у березні 2020 року хотів розірвати договори лізингу. Але суд заборонив повертати АЗС банку.
Нині лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 млрд грн.
"Суборендарів багато, вони майже щороку змінюються. Позивачів у таких справах, як правило, понад 50, вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не може відбутися", – кажуть у ПриватБанку.
Після скасування заходів забезпечення позову опоненти залишають його без розгляду та звертаються до іншого суду, додали адвокати банку.
- 25 січня 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку і скасував рішення суду, яке забороняло банку вчиняти будь-які дії з повернення АЗС.
- У лютому 2021 року суд знову заборонив ПриватБанку забрати АЗС у компаній Коломойського.
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