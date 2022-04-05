ПриватБанк закрывает программу Бонус+
05.04.2022, 13:27
Фото: depositphotos.com
Государственный ПриватБанк с 1 мая 2022 года закрывает свою бонусную программу Бонус+. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отметили в банке, до конца апреля клиенты могут использовать накопленные бонусы на виртуальных счетах Бонус+ для поддержки армии и восстановления страны или использовать накопленные бонусы в сети магазинов-партнеров Бонус+.
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Уже с 1 мая программа перестанет работать, все неиспользованные остатки на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановления Украины.
В настоящее время на счетах клиентов около 600 миллионов гривень.
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