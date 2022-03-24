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ПриватБанк получил системы Starlink от Илона Маска. Теперь будет работать без перебоев

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 11:52
ПриватБанк получил системы Starlink от Илона Маска. Теперь будет работать без перебоев - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный ПриватБанк получил систему спутникового интернет Starlink для бесперебойной работы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В настоящее время идет настройка системы.

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"Системы Starlink уже у нас! Благодаря Илону Маску и Шэрону Иски, главе Наблюдательного Совета ПриватБанка, теперь банк будет работать еще эффективнее и будет избегать любых перебоев", – говорится в сообщении.

Starlink – приложение, позволяющее пользователям смартфонов получить доступ к спутниковому интернету от SpaceX. Starlink разработан, чтобы предоставлять широкополосный доступ в интернет в местах, где он был ненадежен или отсутствует. В любой точке планеты. Станции спутникового интернет Starlink уже работают в Украине, чтобы поддержать функционирование критической инфраструктуры и услуги в отраслях здравоохранения, финансов и энергетики.

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Наталия Софиенко
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