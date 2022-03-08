Сенат США планирует запретить операции с золотым резервом России

Сенаторы США планируют принять законопроект, запрещающий сделки с золотом из резервов российского Центробанка 11 марта. Он должен помешать России ликвидировать накопленные с 2014 года запасы для компенсации последствия западных санкций, пишет Axios.

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Группа американских сенаторов из обеих партий конгресса представила законопроект, который запрещает любым лицам совершать операции или перевозить золото из резервов российского Центробанка, а также продавать его физически или в электронном виде в России.

Также законопроект предусматривает вторичные санкции к любым американским организациям, которые сознательно совершают сделки с российским золотом, отмечает Axios.

Цель инициативы – заблокировать один из оставшихся у России способов компенсировать замороженные из-за санкций активы в иностранной валюте и ликвидировать свои золотые запасы, чтобы противостоять жестким ограничениям, пишет издание.

Сенаторы рассчитывают включить законопроект в сводный законопроект о расходах, который законодатели надеются принять до 11 марта, сообщил изданию помощник одного из законодателей.

По данным Bloomberg, на конец января запасы золота в России оценивались в $132,3 млрд. С 2014 года, когда США ввели санкции против России после аннексии Крыма, России удвоила свои резервы золота. После начала пандемии, в апреле 2020 года, ЦБ прекратил покупку золота в международные резервы страны в ответ на подорожание металла.

27 февраля Центробанк объявил, что возобновляет покупку золота на внутреннем рынке в ответ на западные санкции.

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Наталия Фреик

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