Суд оставил в силе взыскание 1,5 млрд грн с Рожковой и бывших руководителей Платинум Банка

Ответчиками по этому делу являются 12 бывших членов правления и набсовета Платинум Банка, в том числе Катерина Рожкова, первый заместитель главы НБУ

Катерина Рожкова (Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ)

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда принял окончательное решение по иску Фонда гарантирования вкладов физическим лицам (ФГВФЛ) на 1,48 млрд грн к бывшему менеджменту ликвидированного Платинум Банка. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на подтверждение от ФГВФЛ.

Ответчиками по этому делу являются 12 бывших членов правления и наблюдательного совета Платинум Банка, в том числе Катерина Рожкова, бывшый и.о. главы правления Платинум Банка, сейчас – первый заместитель главы НБУ.

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Суд оставил в силе постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о взыскании 1,48 млрд грн с экс-менеджмента банка с целью взыскания ущерба, причиненного Платинум Банку и его кредиторам.

"Решение Верховного Суда окончательно и не подлежит обжалованию. Средства, взимаемые с лиц, причастных к выводу активов из банков, направляются на расчеты с кредиторами Банка", — цитирует агентство сообщение Фонда.

Сумма требований кредиторов Платинум Банка составляет около 5,4 млрд грн.

В пресс-службе добавили, что ожидается официальное обнародование решения суда. Рожкова также подтвердила агентству Интерфакс-Украина факт принятия решения, отметив, что ожидает публикации его текста.

Согласно декларациям Рожковой от июля-августа прошлого года, она уплатила 1,4 млн грн судебного сбора при подаче кассационной жалобы, а также с ее счета было списано 794 900 грн в рамках исполнительного производства, отмечают в агентстве.

Платинум Банк обанкротился в 2017 году. Позже Фонд гарантирования вкладов заявил, что 95,5% корпоративных кредитов Платинум Банка были выданы связанным лицам.

Независимый аудит в июне 2017 года оценил активы Платинум Банка в 2,3 млрд грн – в 3,6 раза меньше, чем в бухгалтерской документации. Выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка на тот момент уже превысили 4,669 млрд грн.

В июне прошлого года Северный апелляционный хозяйственный суд признал правомерными требования ФГВФЛ к Катерине Рожковой и другим бывшим топ-менеджерам обанкротившегося Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.

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