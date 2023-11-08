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Потеря Украэрорухом 160 млн грн в Платинум Банке: дело дошло до суда

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 16:54
Потеря Украэрорухом 160 млн грн в Платинум Банке: дело дошло до суда - Фото
Фото: Украэрорух / UkSATSE

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о потере Украэрорухом 160 млн грн в Платинум Банке. Об этом она сообщила в среду, 8 ноября.

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Сторона обвинения собирается доказать, что в 2016 году тогдашний первый заместитель и заместитель директора госпредприятия, проигнорировав приказ непосредственного начальника и предостережение Министерства инфраструктуры, продолжили производить платежи через проблемный Платинум Банк и размещать в нем деньги.

Поэтому, когда в январе 2017 года банк признали банкротом, госпредприятие потеряло в нем свои деньги.

Таким образом, действия экс-чиновников Украэроруха привели к нанесению 160 млн грн убытков, их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Следственные действия по факту потери денег Украэрорухом в Платинум Банке длились с 2017 года, а в 2019 году НАБУ провело обыски на госпредприятии по этому делу.

НБУ отнес Платинум Банк к категории неплатежеспособных в январе 2017 года. Позже Фонд гарантирования вкладов заявил, что 95,5% корпоративных кредитов Платинум Банка были выданы связанным лицам, а стоимость его активов была завышена в четыре раза.

Андрей Водяный
набубанкисапукраэрорухПлатинум Банк
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