Потеря Украэрорухом 160 млн грн в Платинум Банке: дело дошло до суда
Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о потере Украэрорухом 160 млн грн в Платинум Банке. Об этом она сообщила в среду, 8 ноября.
Сторона обвинения собирается доказать, что в 2016 году тогдашний первый заместитель и заместитель директора госпредприятия, проигнорировав приказ непосредственного начальника и предостережение Министерства инфраструктуры, продолжили производить платежи через проблемный Платинум Банк и размещать в нем деньги.
Поэтому, когда в январе 2017 года банк признали банкротом, госпредприятие потеряло в нем свои деньги.
Таким образом, действия экс-чиновников Украэроруха привели к нанесению 160 млн грн убытков, их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Следственные действия по факту потери денег Украэрорухом в Платинум Банке длились с 2017 года, а в 2019 году НАБУ провело обыски на госпредприятии по этому делу.
НБУ отнес Платинум Банк к категории неплатежеспособных в январе 2017 года. Позже Фонд гарантирования вкладов заявил, что 95,5% корпоративных кредитов Платинум Банка были выданы связанным лицам, а стоимость его активов была завышена в четыре раза.
- В 2023 году Северный апелляционный хозяйственный суд признал правомерными требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц к Екатерине Рожковой и другим бывшим топ-менеджерам обанкротившегося Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.
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