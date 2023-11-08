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Втрата Украерорухом 160 млн грн у Платинум Банку: справа дійшла до суду

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 16:54
Втрата Украерорухом 160 млн грн у Платинум Банку: справа дійшла до суду - Фото
Фото: Украерорух / UkSATSE

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі про втрату Украерорухом 160 млн грн у Платинум Банку. Про це вона повідомила у середу, 8 листопада.

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Сторона обвинувачення збирається довести, що у 2016 році тодішні перший заступник та заступник директора держпідприємства, проігнорувавши наказ безпосереднього начальника і застереження Міністерства інфраструктури, продовжили здійснювати платежі через проблемний Платинум Банк і розміщувати в ньому гроші.

Тому, коли у січні 2017 року банк визнали банкрутом, держпідприємство втратило в ньому свої гроші.

Таким чином дії експосадовців Украероруху призвели до завдання 160 млн грн збитків, їхні дії кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчі дії за фактом втрати грошей Украерорухом у Платинум Банку тривали з 2017 року, а в 2019 році НАБУ провело обшуки на держпідприємстві у цій справі.

НБУ зарахував Платинум Банк до категорії неплатоспроможних у січні 2017 року. Пізніше Фонд гарантування вкладів заявив, нібито 95,5% корпоративних кредитів Платинум Банку були видані пов'язаним особам, а вартість його активів була завищена вчетверо.

Андрій Водяний
САПНАБУукраерорухбанкиПлатинум банк
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