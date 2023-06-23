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Суд визнав вимоги ФГВФО до екстопів Платинуму на 1,5 млрд грн. Серед них – Рожкова

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23.06.2023, 10:48
Суд визнав вимоги ФГВФО до екстопів Платинуму на 1,5 млрд грн. Серед них – Рожкова - Фото
Фото: Вікіпедія

Північний апеляційний господарський суд визнав правомірними вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Катерини Рожкової та інших колишніх топменеджерів збанкрутілого Платинум Банку про солідарне стягнення 1,48 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Фонду, постанова апеляційного суду в реєстрі закрита для перегляду.

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"12 червня суд визнав правомірними вимоги Фонду гарантування вкладів [...] за підсумками розгляду апеляційної скарги фонду на рішення суду попередньої інстанції у справі №910/12955/20", – йдеться в повідомленні.

Відповідачами у цій справі є 12 колишніх членів правління та спостережної ради Платинум Банку, зокрема Катерина Рожкова (колишня в.о. голови правління Платинум Банку, зараз – перша заступниця глави НБУ), Костянтин Смольський (колишній голова правління Платинум Банку), Григорій Гуртовий (колишній голова спостережної ради), інші особи.

Фонд гарантування вкладів вказує, що незалежний форензик-аудит встановив низку фактів виведення активів з банку до визнання його неплатоспроможним.

Кошти, які мають бути стягнені за позовом, підуть на розрахунки з кредиторами цих банків, а також з державою за позиками, що були надані у 2014-2016 роках для виплат гарантованої суми вкладникам.

Станом на 1 травня 2023 року Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам Платинуму понад 4,8 млрд грн гарантованих виплат. Сума вимог кредиторів становить близько 5,4 млрд грн.

  • Платинум Банк збанкрутував у 2017 році.
  • Пізніше Фонд гарантування вкладів заявив, нібито 95,5% корпоративних кредитів Платинум Банку були видані пов'язаним особам, а вартість його активів була завищена у чотири рази.

Читайте також: Мінус Платинум. Борис Кауфман продовжує втрачати активи

Андрій Водяний
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