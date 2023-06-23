Суд признал требования ФГВФЛ к экс-топам Платинума на 1,5 млрд грн. Среди них – Рожкова

Северный апелляционный хозяйственный суд признал правомерными требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц к Екатерине Рожковой и другим бывшим топ-менеджерам обанкротившегося Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда, постановление апелляционного суда в реестре закрыто для просмотра.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"12 июня суд признал правомерными требования Фонда гарантирования вкладов [...] по итогам рассмотрения апелляционной жалобы фонда на решение суда предварительной инстанции по делу №910/12955/20", – говорится в сообщении.



Ответчиками по этому делу являются 12 бывших членов правления и наблюдательного совета Платинум Банка, в том числе Екатерина Рожкова (бывшая и.о. главы правления Платинум Банка, сейчас – первый заместитель главы НБУ), Константин Смольский (бывший глава правления Платинум Банка), Григорий Гуртовый (бывший глава наблюдательного совета), другие лица.

Фонд гарантирования вкладов указывает, что независимый форензик-аудит установил ряд фактов вывода активов из банка до признания его неплатежеспособным.

Средства, которые должны быть взысканы по иску, пойдут на расчеты с кредиторами этих банков, а также с государством по займам, предоставленным в 2014-2016 годах для выплат гарантированной суммы вкладчикам.

По состоянию на 1 мая 2023 года Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам Платинума более 4,8 млрд грн гарантированных выплат. Сумма требований кредиторов составляет около 5,4 млрд грн.

Платинум Банк обанкротился в 2017 году.

Позже Фонд гарантирования вкладов заявил, что 95,5% корпоративных кредитов Платинум Банка были выданы связанным лицам, а стоимость его активов была завышена в четыре раза.

Читайте также: Минус Платинум. Борис Кауфман продолжает терять активы