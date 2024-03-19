Суд залишив у силі стягнення 1,5 млрд грн із Рожкової та колишніх керівників Платинум Банку

Відповідачами у цій справі є 12 колишніх членів правління та наглядової ради Платинум Банку, серед них Катерина Рожкова, перша заступниця голови НБУ

Катерина Рожкова (Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ)

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду ухвалив остаточне рішення щодо позову Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на 1,48 млрд грн до колишнього менеджменту ліквідованого Платинум Банку. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на підтвердження ФГВФО.

Відповідачами у цій справі є 12 колишніх членів правління та наглядової ради Платинум Банку, зокрема Катерина Рожкова, колишня в.о. голови правління Платинум Банку, зараз – перша заступниця голови НБУ.

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Суд залишив у силі ухвалу Північного апеляційного господарського суду про стягнення 1,48 млрд грн з ексменеджменту банку з метою компенсації збитків, завданих Платинум Банку та його кредиторам.

"Рішення Верховного Суду остаточне і не підлягає оскарженню. Кошти, які стягуються з осіб, причетних до виведення активів з банків, спрямовуються на розрахунки з кредиторами Банку", – цитує агентство повідомлення Фонду.

Сума вимог кредиторів Платинум Банку складає близько 5,4 млрд грн.

У пресслужбі додали, що очікується офіційне оприлюднення рішення суду. Рожкова також підтвердила агентству Інтерфакс-Україна факт ухвалення рішення, зазначивши, що очікує на публікацію його тексту.

Згідно з деклараціями Рожкової від липня-серпня минулого року, вона сплатила 1,4 млн грн судового збору під час подання касаційної скарги, а також з її рахунку було списано 794 900 грн у рамках виконавчого провадження, зазначають в агентстві.

Платинум Банк збанкрутував у 2017 році. Пізніше Фонд гарантування вкладів заявив, що 95,5% корпоративних кредитів Платинум Банку було видано пов'язаним особам.

Незалежний аудит у червні 2017 року оцінив активи Платинум Банку у 2,3 млрд грн – у 3,6 раза менше, ніж у бухгалтерській документації. Виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам банку на той момент перевищили 4,669 млрд грн.

У червні минулого року Північний апеляційний господарський суд визнав правомірними вимоги ФГВФО до Катерини Рожкової та інших колишніх топменеджерів збанкрутілого Платинум Банку про солідарне стягнення 1,48 млрд грн.

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