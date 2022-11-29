Украинцы понесли деньги в банки: объем срочных депозитов растет впервые с начала войны

В третьем квартале 2022 года украинские банки впервые с начала полномасштабной войны зафиксировали увеличение срочных депозитов населения. Об этом сообщил Национальный банк в обзоре банковского сектора.

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"Повышение депозитных ставок способствовало возобновлению прироста срочных средств населения, их объем вырос на 2,2% впервые с начала войны. Разрешение НБУ покупать валюту для открытия срочных валютных вкладов способствовало их росту на 5,9% в долларовом эквиваленте", – заявил НБУ.

Новые срочные депозиты открываются преимущественно на короткий срок – от одного до шести месяцев (54,5%). Доля долгосрочных вкладов свыше шести месяцев – только 28,6%.

Другой тренд третьего квартала – увеличение чистых активов банка. Они выросли на 7,5% и превысили довоенный уровень. В основном наращивались объемы депозитных сертификатов НБУ.

Удельный вес неработающих кредитов (NPL) вырос за квартал на 3,9 п. п., а с начала полномасштабного вторжения – уже на 7,0 п. п. К концу третьего квартала он составлял 33,6%.

Банковский сектор за три месяца получил 12 млрд грн прибыли. Это позволило банкам компенсировать убытки первого полугодия, поэтому финансовый результат за девять месяцев положительный – 7,4 млрд грн.

В то же время они вынуждены делать значительные отчисления в резервы под ущерб, вызванный войной. В 2023 году Национальный банк планирует проверить качество этих резервов, проведя оценку активов банков.

По данным НБУ, в последние месяцы средние ставки для гривневых депозитов растут. За прошлый месяц доходность вкладов выросла на 0,4 п.п. и составила 10,8% годовых. Средняя ставка для валютных вкладов снизилась минимально на 0,1 п.п. и составила 0,8% годовых.

Андрій Водяний

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