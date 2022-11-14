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Ставки по депозитам для гривни снова выросли. Данные НБУ

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 15:14
Ставки по депозитам для гривни снова выросли. Данные НБУ - Фото
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

По данным НБУ, в последние месяцы средние ставки для гривневых депозитов растут. За прошлый месяц доходность вкладов выросла на 0,4 п.п. и составляет 10,8% годовых.

Средняя ставка для валютных вкладов снизилась минимально, на 0,1 п.п., и составляет 0,8% годовых.

В октябре наблюдался также прирост банковских депозитов. В целом депозитный портфель по банковской системе вырос на 8,7 млрд грн. (1%) и составляет 863 млрд грн. Украинцы принесли в банки гривневых сбережений на 1 млрд.

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Но отдавали предпочтение валютным вкладам, поскольку прирост портфеля составил 7,7 млрд грн. В долларовом эквиваленте валютный портфель вырос на $211 млн и составил $8,6 млрд.


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