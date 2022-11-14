Канада заблокировала $330 млн российских активов

В Канаде заблокировано более 412 млн канадских долларов (около $330 млн) в рамках внедрения антироссийских экономических санкций за нарушение суверенитета Украины. Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции.



"С 24 февраля в Канаде в целом было заморожено средств на сумму около 121,9 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено трансакций более чем на $290,6 млн, в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России", — заявили правоохранители.

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С августа общая стоимость замороженного имущества и средств РФ выросла на 1 млн канадских долларов.

Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,39 млрд фунтов стерлингов ($20,5 млрд), с тех пор как против России начали вводить жесткие санкции в ответ на агрессию против Украины.

В октябре британская OFSI договорилась с американскими коллегами о "мощном партнерстве" во введении санкций против России.

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Наталія Софієнко

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