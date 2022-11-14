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Канада заблокировала $330 млн российских активов

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 12:16
Канада заблокировала $330 млн российских активов - Фото
Фото: depositphotos.com

В Канаде заблокировано более 412 млн канадских долларов (около $330 млн) в рамках внедрения антироссийских экономических санкций за нарушение суверенитета Украины. Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции.

"С 24 февраля в Канаде в целом было заморожено средств на сумму около 121,9 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено трансакций более чем на $290,6 млн, в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России", — заявили правоохранители.

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С августа общая стоимость замороженного имущества и средств РФ выросла на 1 млн канадских долларов.

Читайте также: Зеленский и его "карточный дом". Кто и как толкает Россию в пропасть санкций

Наталія Софієнко
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война в украине канада российские активы
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