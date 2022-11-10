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У России больше замороженных активов в Британии, чем у Ливии, Ирана и Сирии, вместе взятых

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 13:53
У России больше замороженных активов в Британии, чем у Ливии, Ирана и Сирии, вместе взятых - Фото
Фото: EPA

Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,39 млрд фунтов стерлингов ($20,5 млрд), с тех пор как против России начали вводить жесткие санкции в ответ на агрессию против Украины. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете британского управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

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Эта сумма на 6 млрд фунтов больше по сравнению со всеми другими странами, на которые распространяются британские санкции (Ливия, Иран, Сирия, Беларусь), вместе взятыми.

До начала российского вторжения в России было заморожено всего 44,5 млн фунтов российских активов.

"Мы ввели строжайшие санкции против России, и это разрушает ее военную машину. Наше послание очевидно: мы не позволим Путину добиться успеха в этой жестокой войне", – цитирует Reuters младшего министра финансов Британии Эндрю Гриффита.

На сегодняшний день Британия ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций РФ, в том числе в отношении известных бизнесменов, политиков, компаний.

Читайте также: Зеленский и его "карточный дом". Кто и как толкает Россию в пропасть санкций

Андрій Водяний
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Россия Великобритания санкции против рф замороженные активы
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