У России больше замороженных активов в Британии, чем у Ливии, Ирана и Сирии, вместе взятых

Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,39 млрд фунтов стерлингов ($20,5 млрд), с тех пор как против России начали вводить жесткие санкции в ответ на агрессию против Украины. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете британского управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

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Эта сумма на 6 млрд фунтов больше по сравнению со всеми другими странами, на которые распространяются британские санкции (Ливия, Иран, Сирия, Беларусь), вместе взятыми.

До начала российского вторжения в России было заморожено всего 44,5 млн фунтов российских активов.

"Мы ввели строжайшие санкции против России, и это разрушает ее военную машину. Наше послание очевидно: мы не позволим Путину добиться успеха в этой жестокой войне", – цитирует Reuters младшего министра финансов Британии Эндрю Гриффита.

На сегодняшний день Британия ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций РФ, в том числе в отношении известных бизнесменов, политиков, компаний.

Стоимость российских активов, замороженных странами Евросоюза, составляла около 17,4 млрд к середине октября.

В октябре британская OFSI договорилась с американскими коллегами о "мощном партнерстве" во введении санкций против России.

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Андрій Водяний

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