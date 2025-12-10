Универсал Банк привлек Morgan Stanley для поиска инвесторов

Универсал Банк вышел на глобальных инвесторов вместе с Morgan Stanley для презентации себя на международном рынке

Фото: Министерство цифровой трансформации

Украинский Универсал Банк (monobank) привлек американский инвестиционный банк Morgan Stanley для проведения серии встреч с международными инвесторами с целью подготовки почвы для будущего выпуска долговых ценных бумаг. Об этом сообщает... Bloomberg.

По данным источников агентства, руководство банка проводит роуд-шоу с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью, организованное Morgan Stanley. Речь идёт не о продвижении конкретной сделки, а о презентации бизнес-модели, кредитного профиля и финансовых показателей банка институциональным инвесторам и аналитикам.

Универсал Банк ранее не выходил на международный долговой рынок, поэтому такие встречи должны создать доверие среди инвесторов и дать возможность оперативно осуществить размещение, когда рыночные и политические условия станут благоприятными.

Банк не предоставил Bloomberg комментариев по поводу переговоров, а представители Morgan Stanley также воздержались от заявлений.