Універсал Банк залучив Morgan Stanley для пошуку інвесторів

Універсал Банк вийшов на глобальних інвесторів разом із Morgan Stanley, для презентації себе міжнародному ринку

Фото: Мінцифра

Український Універсал Банк (monobank) залучив американський інвестиційний банк Morgan Stanley, щоб провести серію зустрічей із міжнародними інвесторами з метою підготувати ґрунт для майбутнього випуску боргових паперів. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними співрозмовників агентства, менеджмент банку проводить roadshow з інвесторами з фіксованим доходом, організоване Morgan Stanley. Йдеться не про просування конкретної угоди, а про презентацію бізнес-моделі, кредитного профілю та фінансових показників банку інституційним інвесторам і аналітикам.

Універсал Банк раніше не виходив на міжнародний борговий ринок, тож такі зустрічі мають створити довіру серед інвесторів та дати можливість оперативно здійснити розміщення, коли ринкові та політичні умови стануть сприятливими.

