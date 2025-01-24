В ближайшие недели банки увеличат доходность по гривневым вкладам – банкир

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В ближайшие несколько недель подавляющее большинство коммерческих банков увеличит доходность по гривневым вкладам.

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Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

"Ставки по гривневым депозитам могут вырасти в среднем на 1 п.п. – до 11% годовых на ультракороткие вклады (сроком от 3 месяцев до месяца), до 12% годовых на депозиты продолжительностью от 9 месяцев до 1 года и до 14% годовых на вклады сроком от 1 года и дольше", – прогнозирует банкир.

Возможное увеличение процентов по депозитам связано с увеличением учетной ставки НБУ до 14,5% и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 17%.

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В то же время Мамедов отметил, что даже увеличенные проценты по ультракоротким вкладам не гарантируют вкладчикам банков сохранность средств от инфляции. Причина — с полученного дохода придется уплатить суммарно 23% налогов.

"Новая доходность депозитов для физических лиц будет учитывать как декабрьские, так и январские изменения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Однако приоритетом для вкладчиков будут оставаться именно долговременные депозиты, доходность по которым позволяют не только уберечь средства от обесценивания, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%", — подытожил Дмитрий Замотаев.

Стратегия НБУ по размеру учетной ставки, как и других монетарных инструментов, зависит от экономической ситуации в стране.

В настоящее время инфляция в Украине остается на достаточно высоком уровне (в декабре 2024 года она составила 1,3%).

В НБУ отмечают, что сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики.