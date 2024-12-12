Будут ли спасать депозиты от инфляции в 2025 году? Прогноз доходности гривневых вкладов
Дмитрий Замотаев
директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА
В первые месяцы будущего года доходность гривневых депозитов, вероятнее всего, существенно не изменится. По всем признакам, в первом квартале 2025 года средняя доходность ультракоротких вкладов со сроком размещения от трех до шести месяцев составит 9,5% годовых, вклады на срок от девяти месяцев до одного года дадут средний доход в 11% годовых, а доходность вкладов на срок от одного года до двух с половиной лет составит в среднем 13% годовых.
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