В первые месяцы будущего года доходность гривневых депозитов, вероятнее всего, существенно не изменится. По всем признакам, в первом квартале 2025 года средняя доходность ультракоротких вкладов со сроком размещения от трех до шести месяцев составит 9,5% годовых, вклады на срок от девяти месяцев до одного года дадут средний доход в 11% годовых, а доходность вкладов на срок от одного года до двух с половиной лет составит в среднем 13% годовых.