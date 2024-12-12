Чи рятуватимуть депозити від інфляції у 2025 році? Прогноз дохідності гривневих вкладів
Дмитро Замотаєв
директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ
У перші місяці прийдешнього року дохідність гривневих депозитів, найімовірніше, суттєво не зміниться. За всіма ознаками, у першому кварталі 2025 року середня дохідність ультракоротких вкладів з терміном розміщення від трьох до шести місяців складе 9,5% річних, вклади на термін від дев'яти місяців до одного року дадуть середній дохід у 11% річних, а дохідність вкладів на термін від одного року до двох з половиною років становитиме в середньому 13% річних.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net