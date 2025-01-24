Найближчими тижнями банки збільшать дохідність за гривневими вкладами – банкір

Стимулом до підвищення відсотків за депозитами є монетарні рішення Нацбанку

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У найближчі кілька тижнів переважна більшість комерційних банків збільшить дохідність за гривневими вкладами.

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Таку думку висловив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

"Ставки за гривневими депозитами можуть зрости в середньому на 1 в.п. – до 11% річних на ультракороткі вклади (терміном від 3 місяців до місяця), до 12% річних на депозити тривалістю від 9 місяців до 1 року і до 14% річних на вклади терміном від 1 року і довше", – прогнозує банкір.

Можливе збільшення відсотків за депозитами пов’язане зі збільшенням облікової ставки НБУ до 14,5% і ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 17%.

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Водночас Мамедов зауважив, що навіть збільшені відсотки за ультракороткими вкладами не гарантують вкладникам банків збереження коштів від інфляції. Причиною цього є те, що з отриманого доходу доведеться сплатити сумарно 23% податків.

"Нова дохідність депозитів для фізичних осіб враховуватиме, як грудневі, так і січневі зміни ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Однак пріоритетом для вкладників залишатимуться саме довготривалі депозити, дохідність за якими дають змогу не лише вберегти кошти від знецінення, а ще й отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%", — підсумував Дмитро Замотаєв.

Стратегія НБУ щодо розміру облікової ставки як і інших монетарних інструментів залежить від економічної ситуації в країні.

Наразі інфляція в Україні залишається на досить високому рівні (у грудні 2024 року вона склала 1,3%).

У НБУ зазначають, що стримування цінового тиску, ймовірно, вимагатиме подальшого посилення процентної політики.