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В Одессе будут судить бывшего председателя правления Финбанка

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 14:29
В Одессе будут судить бывшего председателя правления Финбанка - Фото
Фото: Финклуб

Бюро экономической безопасности передало в суд обвинительный акт против бывшей исполняющей обязанности председателя правления одного из украинских банков. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

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По версии следствия она умышленно не отражала в отчетности обязательства по налогу на добавленную стоимость, в результате чего государственный бюджет недополучил 102 млн грн.

Ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов и подлог документов (ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса), максимальная санкция – до трех лет в исправительном центре (ограничение свободы), но может быть и просто штраф.

Из судебного реестра известно, что речь идет о Людмиле Зотееве, которая была и.о. председателя правления Финбанка с 29 декабря 2014 года до его банкротства в 2017 году.

Ей инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов в феврале-апреле 2015 года.

  • В начале 2017 года Финбанк, 79,66% которого принадлежали бизнесмену Александру Грановскому (сейчас – Борухович), хотел самоликвидироваться, но НБУ не разрешил этого. Как следствие, через несколько месяцев Финбанк обанкротился из-за отсутствия капитала.
Андрей Водяный
ФинбанкОдессаБЭБ
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