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В Одесі судитимуть колишню голову правління Фінбанку

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 14:29
В Одесі судитимуть колишню голову правління Фінбанку - Фото
Фото: Фінклуб

Бюро економічної безпеки передало до суду обвинувальний акт проти колишньої виконувачки обов'язків голови правління одного з українських банків. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

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За версією слідства, вона умисно не відображала у звітності зобов’язання з податку на додану вартість, внаслідок чого державний бюджет недоотримав 102 млн грн.

Їй інкримінують ухилення від сплати податків та підроблення документів (ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу), максимальна санкція – до трьох років у виправному центрі (обмеження волі), але може бути й просто штраф.

З судового реєстру відомо, що йдеться про Людмилу Зотєєву, яка була т.в.о. голови правління Фінбанку з 29 грудня 2014 року до його банкрутства у 2017 році.

Їй інкримінують умисне ухилення від сплати податків у лютому-квітні 2015 року.

  • На початку 2017 року Фінбанк, 79,66% якого належали бізнесмену Олександру Грановському (зараз – Борухович), хотів самоліквідуватися, але НБУ не дозволив цього. Як наслідок, за кілька місяців Фінбанк збанкрутував через відсутність капіталу.
Андрій Водяний
одесаБЕБфінбанк
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