В Одесі судитимуть колишню голову правління Фінбанку

Бюро економічної безпеки передало до суду обвинувальний акт проти колишньої виконувачки обов'язків голови правління одного з українських банків. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

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За версією слідства, вона умисно не відображала у звітності зобов’язання з податку на додану вартість, внаслідок чого державний бюджет недоотримав 102 млн грн.

Їй інкримінують ухилення від сплати податків та підроблення документів (ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу), максимальна санкція – до трьох років у виправному центрі (обмеження волі), але може бути й просто штраф.

З судового реєстру відомо, що йдеться про Людмилу Зотєєву, яка була т.в.о. голови правління Фінбанку з 29 грудня 2014 року до його банкрутства у 2017 році.

Їй інкримінують умисне ухилення від сплати податків у лютому-квітні 2015 року.