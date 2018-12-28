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Эксперты назвали важные события 2018 года - опрос
28.12.2018, 12:57

В Ватикане впервые дали тюремный срок за отмывание денег

В Ватикане впервые дали тюремный срок за отмывание денег

Приговор вынесен за мошенничество с банком Ватикана

Уголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя Анджело Проетти к 2,5 годам заключения и конфискации средств за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств, сообщает Associated Press.

Приговор был вынесен еще 17 декабря. Мужчина был взят под домашний арест в 2016 году во время расследования возможного мошенничества с банкротством его строительной фирмы Edil Ars Srl, которая выполняла работы по контрактам для различных организаций Ватикана.

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В Ватикане придают большое значение решению суда и называют его "принципиально важным" для работы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Эти обязательства Ватикан взял на себя в 2009 году, подписав соглашение с Европейским Союзом.

Напомним, в мае Ватикан подверг критике существующую в мире финансовую систему, в частности, кредитные дефолтные свопы (CDS), позволяющие застраховать вложения от неисполнения обязательств, он назвал бомбой замедленного действия. 

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Теги: Ватикан, отмывание денег
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