Валюта дешевеет: наличный доллар потерял еще 15 копеек

В понедельник, 10 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 13,17 коп и составляет 26,3040 грн. Курс продажи упал на 15,07 коп – до 26,6523 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,4 грн, минимальный курс продажи – 26,44 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,80 коп и составляет 29,5553 грн. Средний курс продажи упал на 9,47 коп до 30,1467. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле – за 29,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,8 коп и составляет 3,660 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп и составляет 4,151 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,06 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)