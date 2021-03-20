Зеленский продлил санкции против двух российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Документ опубликован на сайте главы государства.

Ограничения продолжили на три года относительно АО "Сбербанк" и ПАО "Проминвестбанк".

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Санкции ограничивают вывод капиталов из этих финучреждений за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

Отмечается, что контроль за выполнением решения возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В 2017 году Украина ввела санкции против пяти украинских банков, принадлежавших России. Под санкции попали Сбербанк России, Проминвестбанк, обанкротившийся ВТБ Банк, VS Банк* и БМ Банк, сдавший банковскую лицензию. Санкции касались ограничения на вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц.

В марте 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении санкций против Сбербанка и Проминвестбанка, т.к. только они из санкционного списка остались на рынке. Санкции ввели на два года.

11 марта 2021 года СНБО продлил санкции против двух российских банков.

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Наталия Софиенко

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