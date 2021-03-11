СНБО продлил санкции против двух российских банков
11.03.2021, 17:54
Иллюстративное фото (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Совет нацбезопасности и обороны принял решение продлить санкции против двух российских банков. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"На сегодня у нас было два российских банка, которые попали под санкции 2019 года. Эти банкам продолжено термин этих санкций еще на три года", – заявил Данилов.
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Данилов добавил, что 19 марта 2021 года у этих банков должен был закончиться срок пребывания под санкциями.
- В 2017 году Украина ввела санкции против пяти украинских банков, принадлежавших России. Под санкции попали Сбербанк России, Проминвестбанк, обанкротившийся ВТБ Банка и БМ Банка, сдавший банковскую лицензию. Санкции касались ограничения на вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц.
- В марте 2019 года пятый президент Украины подписал указ о продлении санкций против Сбербанка и Проминвестбанка, т.к. только они из санкционного списка остались на рынке. Санкции ввели на два года.
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