СНБО продлил санкции против двух российских банков

Совет нацбезопасности и обороны принял решение продлить санкции против двух российских банков. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На сегодня у нас было два российских банка, которые попали под санкции 2019 года. Эти банкам продолжено термин этих санкций еще на три года", – заявил Данилов.

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Данилов добавил, что 19 марта 2021 года у этих банков должен был закончиться срок пребывания под санкциями.

В 2017 году Украина ввела санкции против пяти украинских банков, принадлежавших России. Под санкции попали Сбербанк России, Проминвестбанк, обанкротившийся ВТБ Банка и БМ Банка, сдавший банковскую лицензию. Санкции касались ограничения на вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц.

В марте 2019 года пятый президент Украины подписал указ о продлении санкций против Сбербанка и Проминвестбанка, т.к. только они из санкционного списка остались на рынке. Санкции ввели на два года.

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Александр Мясищев

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